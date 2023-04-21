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Кондо с видом на море в ОАЭ

Дубай
7
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 35/35 Этаж
€ 570,909
Разграниченный вид воды | P.Plan | Идеальные инвестицииВолны Sobha Hartland, расположенные в…

Параметры недвижимости в ОАЭ

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