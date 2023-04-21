Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Кондоминиумы

Кондо с видом на горы в ОАЭ

Дубай
7
Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 75 м² 13/38 Этаж
€ 459,321
Детали проекта: Cтоимость: 460 000 EUR Площадь: 75 кв.м. Количество спален: 1 План оплат…
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 213 м²
€ 633,117
Представляя Costa Brava, последняя разработка на Damac Lagoons Phase 2 представляет испански…
Квартира 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 151 м² 18 Этаж
€ 412,706
Просторные апартаменты с 3 спальнями и очаровательным видом на море, расположенные в самом с…
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
€ 361,466
Sobha One – элитный многофункциональный мегапроект компании Sobha Realty, который был …
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 546 м²
€ 1,057,678
Дизайнерский квартал в Дубайском дизайнерском районе ( D3 ) - это новая разработка Meraas. Д…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 76 м²
€ 241,612
📌Основные характеристики: ✅Тип: 1 Bedroom ✅Площадь: 65 кв.м. ✅С кухонной техникой; ✅Ба…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 162 м² 11/32 Этаж
€ 755,620
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 3 261 м²
€ 594,385
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 91 м² Количество этажей 10
€ 478,951
Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai C…
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 1 158 м²
€ 544,453
Великолепная недвижимость на продажу.. Лучшие инвестиции на рынке Дубая.. Элегантное располо…
Квартира 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 192,378
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 851 м²
€ 297,937
Удивительная сделка!!! Предложите оплатить 75 000 дирхамов и владеть своей квартирой в City …

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти