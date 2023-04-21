ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
393
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Кондоминиумы
Кондо возле озера в ОАЭ
Дубай
7
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
1 ванных комнат
813 м²
Количество этажей 1
€ 638,219
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который вп…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
185 м²
20/36 Этаж
€ 736,944
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат
1 420 м²
€ 548,701
SAFA TWO - DUBAI де Гризогоно из Швейцарии. Damac представляет потрясающее продолжение Safa …
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 625,187
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
494 м²
10/45 Этаж
€ 385,041
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
90 м²
3/2 Этаж
€ 316,914
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
17 591 м²
€ 4,524,677
Venice Luxury Standalone Villas - это новейший и самый ожидаемый запуск Damac Lagoons, демон…
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
2 105 м²
€ 334,683
Доступный Magnificent 3BR Таунхаус для продажи в Town Square Dubai | Только 10% бронирование…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
88 м²
33/83 Этаж
€ 428,367
Детали проекта: Cтоимость: 429 000 EUR Площадь: 88 кв.м. Количество спален: 1 План оплаты: …
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
1 700 м²
€ 273,109
Удивительная сделка!!!Виллы в международном сообществе гольфа с уникальным аквапарком от 1 0…
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
12 280 м²
€ 4,196,449
Смешивая релаксацию и изысканность, чтобы создать идеальное место в Портофино от DAMAC Lagoo…
Пентхаус 5 спален с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Dubai, ОАЭ
6 Количество комнат
4 ванных комнат
77 м²
8/8 Этаж
€ 3,191,097
Недвижимость в Дубаи - гарантированные инвестиции в будущее💫 ⠀ Anantara Residences - р…
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты