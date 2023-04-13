ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
353
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в ОАЭ
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в ОАЭ
пентхаусы
12
кондо
7
многоуровневые квартиры
3
квартиры-студии
24
однокомнатные
332
двухкомнатные
274
трехкомнатные
172
четырехкомнатные
66
Квартира
Очистить
138 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
75 м²
10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
79 м²
27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
90 м²
9/15 Этаж
€ 328,000
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
75 м²
6 Этаж
€ 396,000
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м²
36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
141 м²
32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м²
Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
40 м²
2/4 Этаж
€ 115,937
Blue Collection Real Estate рада представить эксклюзивные апартаменты The Community в Motor …
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м²
€ 233,000
Grove Museum Views – это новый элитный жилой комплекс на острове Саадият в Абу-Даби. А…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
63 м²
1/25 Этаж
€ 322,000
Blue Collection Real Estate рада представить эксклюзивные апартаменты Park Field в The Dubai…
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
556 м²
74/83 Этаж
€ 7,099,000
Детали проекта: Стоимость: 7 099 000 EUR Площадь: 556 кв.м. Количество спален: 5 План оп…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
73 м²
3/6 Этаж
€ 403,000
Удобства и Услуги: Тренажерный зал; Крытая парковка; Изысканные рестораны и кафе; Центра…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
165 м²
Количество этажей 8
€ 260,000
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 65
€ 441,000
Удобства и Услуги: Бесплатная стоянка и услуги парковщика; Скоростные лифты; Оборудованны…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
48 м²
15/27 Этаж
€ 408,400
Удобства и Услуги: Бассейн; Тренажерный зал на открытом воздухе; Мужская и женская парные…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
120 м²
3/6 Этаж
€ 650,000
Удобства и Услуги: Пристань для яхт на 192 причала и яхт-клуб; Изысканные рестораны и кафе…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
204 м²
48/59 Этаж
€ 2,200,000
Удобства и Услуги: Доступ частному пляжу и пляжный клуб Инфинити бассейн Панорамные лифты…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
62 м²
Количество этажей 8
€ 196,000
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
141 м²
€ 2,000,000
Удобства и Услуги: Инфинити бассейн; Рестораны и кафе бары; Тренажерный зал; СПА и сауна…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
134 м²
42/52 Этаж
€ 993,000
Blue Collection Real Estate представляет эксклюзивные апартаменты Peninsula с двумя спальням…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
102 м²
48/59 Этаж
€ 1,010,000
Удобства и Услуги: Доступ частному пляжу и пляжный клуб Торговый Центр AL Nakheel Mall Па…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 165 м²
Количество этажей 70
€ 16,700,000
Удобства и Услуги: Роскошное жилье на уровне птичьего полета Панорамные лифты Престижный …
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
364 м²
€ 4,500,000
Удобства и Услуги: Инфинити бассейн; Рестораны и кафе бары; Тренажерный зал; СПА и сауна…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
237 м²
€ 2,700,000
Удобства и Услуги: Инфинити бассейн; Рестораны и кафе бары; Тренажерный зал; СПА и сауна…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
77 м²
12/14 Этаж
€ 571,800
Удобства и Услуги: Al Safa Park; Озеро для катания на лодках; Теннисный корт и полевая до…
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
581 м²
Количество этажей 70
€ 6,800,000
Удобства и Услуги: Роскошное жилье на уровне птичьего полета Панорамные лифты Престижный …
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
30 м²
Количество этажей 8
€ 125,000
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
49 м²
€ 215,000
Знаменитый остров YAS ISLAND, где проходят: ФОРМУЛА 1, концерты, бои ММА, баскетбол МВА. Раз…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
48 м²
13/52 Этаж
€ 342,000
Детали проекта: Cтоимость: 342,000 EUR Площадь: 48 кв.м. Количество спален: Студия План …
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат
140 м²
€ 410,000
Детали проекта: Cтоимость: 410 000 EUR Площадь: 140 кв.м. Количество спален: 2 План опла…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Регионы с недвижимостью на продажу
Дубай
Абу-Даби
Абу-Даби
Sharjah Emirate
Ajman Emirate
Аш-Шарджа
Ajman
Рас-эль-Хайма
Deira
Al Lisaili
Falcon City of Wonders
Khor Fakkan
Ras
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты