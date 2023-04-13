Купить квартиру с видом на море в ОАЭ

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232 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
75 м²
10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
14 Количество комнат
5 ванных комнат
561 м²
26/27 Этаж
€ 6,000,000
Испытайте роскошь жизни в Condor Marina Star Residence, расположенной прямо на набережной. Н…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
79 м²
27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
295 м²
€ 3,363,186
Five Palm Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Пальма Джумейра Спальни: 2 Ванны…
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
332 м²
€ 1,606,857
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м²
36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
141 м²
32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
67 м²
€ 437,700
DG1 Living — 20-этажный комплекс премиум-класса от DarGlobal, который расположится вдо…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 940,198
Category: Apartment Area: Marina Sub-Location: Silverene Tower&nbs…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
91 м²
Количество этажей 11
€ 500,753
Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ …
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
5 300 м²
€ 5,362,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, рас…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
4 300 м²
€ 4,213,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, распо…
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
1 022 м²
Количество этажей 2
€ 7,662,017
Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ Современные…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
57 м²
Количество этажей 5
€ 408,053
Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands,…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
372 м²
Количество этажей 3
€ 5,618,937
Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дуб…
Квартира 7 спален
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат
2 015 м²
Количество этажей 6
€ 32,831,855
Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ В …
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
€ 736,800
Новый проект от застройщика DAMAC в партнерстве со всемирно известным брендом Cavalli. Эл…
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 191,864
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
68 м²
Количество этажей 38
€ 369,603
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 47
€ 1,448,488
Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в …
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат
115 м²
€ 545,584
Основные характеристики: ✅Тип: 2 спальни ✅Площадь: 111.9 м² ✅Санузел: 3 ✅Балкон: …
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат
70 м²
€ 336,443
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
119 м²
Количество этажей 65
€ 1,217,375
Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ Пре…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
139 м²
Количество этажей 41
€ 713,288
Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай…
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
476 м²
Количество этажей 43
€ 3,970,991
Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальм…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 ванных комнат
82 м²
5 Этаж
€ 372,815
Эта превосходная полностью меблированная 1 спальня в здании D на верхнем этаже квартиры с ви…
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат
123 м²
5 Этаж
€ 818,375
Эта квартира с 2 спальнями и ванными комнатами в Yas Golf Collection Residences, Здание D на…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
151 м²
Количество этажей 10
€ 1,862,923
Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ Предлагаются а…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
74 м²
Количество этажей 37
€ 665,653
Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собствен…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 37
€ 870,000
Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и т…
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