Купить квартиру с видом на горы в ОАЭ

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Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 940,198
Category: Apartment Area: Marina Sub-Location: Silverene Tower&nbs…
Квартира 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
9/19 Этаж
€ 248,807
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
74 м²
3/37 Этаж
€ 813,000
Детали проекта: Cтоимость: 813 000 EUR Площадь: 73,89 кв.м. Количество спален: 1 План оп…
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат
1 156 м²
9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 1
€ 445,616
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ CREEK PALACE С ВИДОМ НА НАБЕРЕЖНУЮ Creek Palace — новый…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
196 м²
Количество этажей 1
€ 988,771
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 1
€ 552,315
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SAFA ONE В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ ОТ DAMAC DAMAC Properties представляе…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 1,072,981
3 — СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расп…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 522,851
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 412,825
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен&n…
Квартира 3 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
214 м²
Количество этажей 1
€ 817,272
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальни
Al Lisaili, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 451,925
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 262,472
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence –…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 155,810
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высше…
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
2 ванных комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 5,377,110
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 4 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
2 ванных комнат
405 м²
Количество этажей 2
€ 5,642,005
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект …
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
2 ванных комнат
264 м²
€ 3,520,373
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 2,819,764
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
184 м²
€ 2,000,324
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower&n…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
153 м²
€ 619,222
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 285,872
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 176,944
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 817,466
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai H…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 2
€ 582,244
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Ho…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 580,015
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & R…
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 113,876
СТУДИЯ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & Residences &…
Квартира 2 спальни
Deira, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 811,990
2-СПАЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences&…
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 539,677
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ST. REGIS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ St. Regis Residences &nda…
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
1 ванных комнат
331 м²
€ 3,447,717
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
1 ванных комнат
311 м²
€ 3,029,009
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впеча…
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