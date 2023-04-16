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Купить вилла в Ajman Emirate, ОАЭ

Ajman
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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Ajman, ОАЭ
Вилла 5 спален
Ajman, ОАЭ
6 Количество комнат 7 ванных комнат 476 м² 2/2 Этаж
€ 990,918
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Вилла 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 117 м² 1/2 Этаж
€ 206,053
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Ajman Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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