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Купить таунхаус в Ajman Emirate, ОАЭ

Ajman
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1 объект найдено
Таунхаус 5 спаленв Ajman, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Ajman, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 307 м² Количество этажей 2
€ 281,990
Таунхаус в Аджмане, в новом районе AL ALIA напрямую от владельца! Таунхаус готов! Всего 31…

Параметры недвижимости в Ajman Emirate, ОАЭ

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