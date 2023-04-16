Купить таунхаус в Ajman Emirate, ОАЭ

Таунхаус 5 спален Ajman, ОАЭ 7 Количество комнат 6 ванных комнат 307 м² Количество этажей 2

€ 281,990

Таунхаус в Аджмане, в новом районе AL ALIA напрямую от владельца! Таунхаус готов! Всего 31…