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Купить квартира-студия с видом на море в Ajman Emirate, ОАЭ

Ajman
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Студия 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 419,505
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…

Параметры недвижимости в Ajman Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на озеро
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