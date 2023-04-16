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Купить квартиру с видом на море в Ajman Emirate, ОАЭ

Ajman
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5 объектов найдено
Студия 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Студия 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 419,505
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
Квартира 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 2/30 Этаж
€ 149,116
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Св…
Квартира 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² 27/1 Этаж
€ 177,315
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
Квартира 3 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Ajman, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 181 м² 2/38 Этаж
€ 228,032
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
Квартира 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 142 м² 1/38 Этаж
€ 190,888
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Ша…

Параметры недвижимости в Ajman Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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