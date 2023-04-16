Купить квартиру в Ajman Emirate, ОАЭ

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Realting.com
ОАЭ
Ajman Emirate
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Ajman
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11 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 419,505
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
Квартира 1 комната
Ajman, ОАЭ
1 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 1
€ 509,069
ПРОДАЖА БЕЗ КОМ…
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
2/40 Этаж
€ 101,900
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати …
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
2/40 Этаж
€ 133,695
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати…
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
2/30 Этаж
€ 149,116
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Св…
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
145 м²
27/1 Этаж
€ 177,315
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
Квартира 3 спальни
Ajman, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
181 м²
2/38 Этаж
€ 228,032
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
142 м²
1/38 Этаж
€ 190,888
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами ! Легкий доступ к Ша…
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
12/38 Этаж
€ 180,449
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в ЖК Oasis Tower 1 от GJ Real Estate в Аджмане ЖИВИ В ДОМЕ МЕЧТ…
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
Количество этажей 1
€ 74,936
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
Студия 1 комната
Ajman Emirate, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
4/8 Этаж
€ 59,320
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
Параметры недвижимости в Ajman Emirate, ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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