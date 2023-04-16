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Купить недвижимость в Ajman Emirate, ОАЭ

Ajman
13
14 объектов найдено
Студия 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Студия 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 419,505
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
Таунхаус 5 спаленв Ajman, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Ajman, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 307 м² Количество этажей 2
€ 281,990
Таунхаус в Аджмане, в новом районе AL ALIA напрямую от владельца! Таунхаус готов! Всего 31…
Квартира 1 комнатав Ajman, ОАЭ
Квартира 1 комната
Ajman, ОАЭ
1 Количество комнат 77 м² Количество этажей 1
€ 509,069
ПРОДАЖА БЕЗ КОМ…
Квартира 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/40 Этаж
€ 101,900
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати …
Квартира 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м² 2/40 Этаж
€ 133,695
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати…
Квартира 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 2/30 Этаж
€ 149,116
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Св…
Квартира 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² 27/1 Этаж
€ 177,315
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
Квартира 3 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Ajman, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 181 м² 2/38 Этаж
€ 228,032
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
Квартира 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 142 м² 1/38 Этаж
€ 190,888
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Ша…
Квартира 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 12/38 Этаж
€ 180,449
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в ЖК Oasis Tower 1 от GJ Real Estate в Аджмане ЖИВИ В ДОМЕ МЕЧТ…
Квартира 1 спальняв Ajman, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 1
€ 74,936
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
Студия 1 комнатав Ajman Emirate, ОАЭ
Студия 1 комната
Ajman Emirate, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 4/8 Этаж
€ 59,320
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
Вилла 5 спаленв Ajman, ОАЭ
Вилла 5 спален
Ajman, ОАЭ
6 Количество комнат 7 ванных комнат 476 м² 2/2 Этаж
€ 990,918
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Ajman, ОАЭ
Вилла 2 спальни
Ajman, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 117 м² 1/2 Этаж
€ 206,053
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Ajman Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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