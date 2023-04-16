Купить недвижимость в Ajman Emirate, ОАЭ

Квартира 3 спальни Ajman, ОАЭ 4 Количество комнат 5 ванных комнат 181 м² 2/38 Этаж

€ 228,032

Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…