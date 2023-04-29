Таунхаус 4 спальни Абу-Даби, ОАЭ 5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2

€ 1,434,229

Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…