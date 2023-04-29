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Таунхаусы с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

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