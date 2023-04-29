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Таунхаусы в Абу-Даби, ОАЭ

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11 объектов найдено
Таунхаус 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 333,000
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 985,976
Блум это место для собственного! “ Как следует из названия, ваша жизнь будет в BLOOM ” Недви…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 462,591
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 453,844
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 453,844
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 282 м² Количество этажей 2
€ 933,863
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 214 м² Количество этажей 2
€ 656,298
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 440,991
Собственный дом с возможностью роста в востребованном, но доступном месте на севере острова …
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 531,783
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 518,813
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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