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Квартиры-студии в Абу-Даби, ОАЭ

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1 объект найдено
Студия 1 ванная в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 ванная
Абу-Даби, ОАЭ
1 ванных комнат 44 м² 5 Этаж
€ 219,000
Эта высококачественная меблированная студия в здании D на верхнем этаже с видом на поле для …

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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