Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 013 м²
€ 106,452
Elite Estates рада предложить вам удивительную 2 спальню в BADRAH MANARA. ПРИЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС…
Вилла 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 273,527
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1 Этаж
€ 192,939
Эта потрясающая квартира с одной спальней в Water's Edge, несомненно, является глотком свеже…
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 369,330
Seven Palms Категория: Гостиничные апартаменты Район: Пальма Джумейра Спальни: Студия …
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство в Dubai, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Dubai, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 6 Этаж
€ 614,711
📍Расположение: Пальмовый остров Jumeira 🏗️Завершение: готовая 💵План оплаты: 100 % &…
Квартира 9 спален в Dubai, ОАЭ
Квартира 9 спален
Dubai, ОАЭ
9 ванных комнат
€ 9,666,072
Вилла предназначенная для размещения двух отдельных полностью функциональных домов с возможн…
Вилла 5 комнат в Falcon City of Wonders, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Falcon City of Wonders, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 4 000 м²
€ 621,878
*ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕСТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОАЭ!!!!!! 100% финансирование до…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 1/5 Этаж
€ 287,999
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 5 ванных комнат 738 м² 1/2 Этаж
€ 1,438,376
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 22/57 Этаж
€ 698,896
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 2 ванных комнат 311 м² Количество этажей 3
€ 630,516
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 112 м²
€ 309,900
Расположен в престижном районе Джумейра Виллидж Серкл, всего в нескольких минутах езды от то…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти