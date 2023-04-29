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Пентхаусы с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

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1 объект найдено
Пентхаус 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат 1 156 м² 9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
недорогая
элитная
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