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Квартиры с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

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4 объекта найдено
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м²
€ 233,000
Grove Museum Views – это новый элитный жилой комплекс на острове Саадият в Абу-Даби. А…
Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 49 м²
€ 215,000
Знаменитый остров YAS ISLAND, где проходят: ФОРМУЛА 1, концерты, бои ММА, баскетбол МВА. Раз…
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м² Количество этажей 11
€ 300,000
Откройте для себя культовую жизнь в культурном районе острова Саадият, недалеко от Лувра Абу…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат
€ 300,100
Al Raha lofts, жилой многоквартирный дом высокого класса с удобствами на пляже Al Raha, Абу-…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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