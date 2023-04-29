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25 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 360,100
Комплекс предлагает уникальные и уютные резиденции в окружении прелестных оазисов, сухих дол…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 215,000
Эти два культовых 84-этажных небоскреба расположены на улице Шейха Зайда в Дубае. В комплекс…
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м²
€ 233,000
Grove Museum Views – это новый элитный жилой комплекс на острове Саадият в Абу-Даби. А…
Студия 1 ванная
Абу-Даби, ОАЭ
1 ванных комнат
44 м²
5 Этаж
€ 219,000
Эта высококачественная меблированная студия в здании D на верхнем этаже с видом на поле для …
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 ванных комнат
82 м²
5 Этаж
€ 368,467
Эта превосходная полностью меблированная 1 спальня в здании D на верхнем этаже квартиры с ви…
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 ванных комнат
115 м²
5 Этаж
€ 617,000
Эта превосходная квартира с 2 спальнями в здании D на верхнем этаже с полным видом на поле д…
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат
123 м²
5 Этаж
€ 808,830
Эта квартира с 2 спальнями и ванными комнатами в Yas Golf Collection Residences, Здание D на…
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
49 м²
€ 215,000
Знаменитый остров YAS ISLAND, где проходят: ФОРМУЛА 1, концерты, бои ММА, баскетбол МВА. Раз…
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м²
Количество этажей 11
€ 300,000
Откройте для себя культовую жизнь в культурном районе острова Саадият, недалеко от Лувра Абу…
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат
4 ванных комнат
186 м²
20 Этаж
€ 466,448
Пляжные башни на данный момент считаются одной из самых больших единиц по размеру в зонах вл…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1 Этаж
€ 214,474
Эта потрясающая квартира с одной спальней в Water's Edge, несомненно, является глотком свеже…
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат
3 ванных комнат
104 м²
12 Этаж
€ 284,204
Эта квартира с 2 в Марина Хайтс имеет отличный город - вид, уникальное расположение, легкий …
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
8 Этаж
€ 193,802
Начните инвестировать в эту разумно спроектированную квартиру с одной спальней на одном из с…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
14 Этаж
€ 187,370
Мосты были созданы, чтобы установить еще один ориентир в Абу-Даби для разумного проживания в…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
7 Этаж
€ 193,804
Мосты были созданы, чтобы установить еще один ориентир в Абу-Даби для разумного проживания в…
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат
3 ванных комнат
153 м²
23 Этаж
€ 387,568
Башня RAK - это современный дизайн, из которого открывается вид на экстатическую и успокаива…
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат
4 ванных комнат
151 м²
18 Этаж
€ 452,210
Просторные апартаменты с 3 спальнями и очаровательным видом на море, расположенные в самом с…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
13 Этаж
€ 222,245
Удивительная квартира с 1 спальней с видом на море и огромным балконом, расположенная в одно…
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат
145 м²
16 Этаж
€ 412,203
Живите в окружении полного вида на море, наслаждаясь своим образом жизни с любимыми людьми. …
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 ванных комнат
111 м²
20 Этаж
€ 313,187
Изысканная и великолепная 2-х комнатная квартира с видом на море в отличном месте. Это не са…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 ванных комнат
4 м²
€ 339,503
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат
1 156 м²
9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 ванных комнат
100 м²
11/20 Этаж
€ 710,406
Окунитесь в суть привилегированной жизни, где изобилие удовольствий встречает вас на каждом …
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат
68 м²
6/1 Этаж
€ 571,247
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Louvre Abu Dhabi Residences - это ультра-роск…
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат
€ 300,100
Al Raha lofts, жилой многоквартирный дом высокого класса с удобствами на пляже Al Raha, Абу-…
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