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Виллы с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
18
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5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
€ 2,074,433
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 685,820
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
€ 2,988,410
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
€ 4,047,709
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
€ 3,010,206

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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