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Виллы в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
18
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18 объектов найдено
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
€ 1,428,612
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
€ 2,074,433
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 566 м²
Количество этажей 2
€ 1,609,339
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€ 775,217
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
€ 687,408
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€ 715,962
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
€ 752,279
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
€ 778,219
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
€ 739,308
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
€ 700,397
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€ 699,100
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 542 м²
Количество этажей 2
€ 1,815,845
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
€ 567,782
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
€ 834,682
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 685,820
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
€ 2,988,410
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
€ 4,047,709
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
€ 3,010,206

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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