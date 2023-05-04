ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в ОАЭ
Новые дома в ОАЭ
Все новостройки в ОАЭ
473
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в ОАЭ
Жилая
Квартира в ОАЭ
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в ОАЭ
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в ОАЭ
Элитная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в ОАЭ
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в ОАЭ
Найти агента в ОАЭ
Агентства недвижимости в ОАЭ
Агенты в ОАЭ
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Абу-Даби
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби
11
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Дубай, ОАЭ
€ 369,317
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
7
7
12 280 м²
€ 4,158,155
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
2 652 м²
€ 479,730
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2
230 м²
12
€ 306,688
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5
4
641 м²
€ 11,191,270
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
12
8
1 827 м²
4/4
€ 14,667,163
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
1
480 м²
€ 136,757
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2
1
69 м²
1
€ 136,754
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
3
1 365 м²
€ 655,283
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2
71 м²
72
€ 450,400
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
5
6
3 373 м²
€ 648,497
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2
2
70 м²
4
€ 158,714
Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты