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Таунхаусы с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
11
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
€ 1,434,229

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
недорогая
элитная
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