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Таунхаусы в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
11
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11 объектов найдено
Таунхаус 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
€ 333,000
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
€ 1,434,229
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
€ 985,976
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
€ 462,591
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
€ 453,844
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
€ 453,844
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
€ 933,863
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
€ 656,298
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
€ 440,991
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
€ 531,783
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€ 518,813

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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