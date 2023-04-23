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Жильё с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
58
18 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 ванных комнат 82 м² 5 Этаж
€ 369,486
Эта превосходная полностью меблированная 1 спальня в здании D на верхнем этаже квартиры с ви…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 123 м² 5 Этаж
€ 811,067
Эта квартира с 2 спальнями и ванными комнатами в Yas Golf Collection Residences, Здание D на…
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м² Количество этажей 11
€ 300,000
Откройте для себя культовую жизнь в культурном районе острова Саадият, недалеко от Лувра Абу…
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат 7 ванных комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 186 м² 20 Этаж
€ 466,448
Пляжные башни на данный момент считаются одной из самых больших единиц по размеру в зонах вл…
Квартира 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 151 м² 18 Этаж
€ 452,210
Просторные апартаменты с 3 спальнями и очаровательным видом на море, расположенные в самом с…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 13 Этаж
€ 222,245
Удивительная квартира с 1 спальней с видом на море и огромным балконом, расположенная в одно…
Квартира 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 145 м² 16 Этаж
€ 412,203
Живите в окружении полного вида на море, наслаждаясь своим образом жизни с любимыми людьми. …
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 ванных комнат 111 м² 20 Этаж
€ 313,187
Изысканная и великолепная 2-х комнатная квартира с видом на море в отличном месте. Это не са…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 685,820
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
10 ванных комнат 1 068 м² Количество этажей 2
€ 2,988,410
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,047,709
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
8 ванных комнат 1 163 м² Количество этажей 2
€ 3,010,206
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Пентхаус 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат 1 156 м² 9/9 Этаж
€ 9,213,280
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-л…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 ванных комнат 100 м² 11/20 Этаж
€ 710,406
Окунитесь в суть привилегированной жизни, где изобилие удовольствий встречает вас на каждом …
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат
€ 300,100
Al Raha lofts, жилой многоквартирный дом высокого класса с удобствами на пляже Al Raha, Абу-…
Дом 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
1 740 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем на продажу эксклюзивную Виллу, расположенную на острове Нурай, Абу Даби, Объединё…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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