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Пентхаусы с видом на горы в Абу-Даби, ОАЭ

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1 объект найдено
Пентхаус 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
€ 9,213,280

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитная
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