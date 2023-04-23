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Дом 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
1 740 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем на продажу эксклюзивную Виллу, расположенную на острове Нурай, Абу Даби, Объединё…
Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ
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