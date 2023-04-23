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Дома с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
29
7 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат 7 ванных комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 685,820
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
10 ванных комнат 1 068 м² Количество этажей 2
€ 2,988,410
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,047,709
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
8 ванных комнат 1 163 м² Количество этажей 2
€ 3,010,206
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Дом 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
1 740 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем на продажу эксклюзивную Виллу, расположенную на острове Нурай, Абу Даби, Объединё…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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