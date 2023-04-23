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Дома в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
29
30 объектов найдено
Таунхаус 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 333,000
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 351 м² Количество этажей 2
€ 1,428,612
Golf Gardens - очень популярный комплекс с выдающимися удобствами для отдыха, включая бассей…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат 7 ванных комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 985,976
Блум это место для собственного! “ Как следует из названия, ваша жизнь будет в BLOOM ” Недви…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 566 м² Количество этажей 2
€ 1,609,339
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 462,591
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 453,844
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 453,844
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 348 м² Количество этажей 3
€ 775,217
Al Reef Villas - это уютное закрытое сообщество с разными стилями. С структурированными пове…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 273 м²
€ 687,408
Al Reef Villas - это полностью сформировавшийся жилой комплекс, расположенный на фоне зелени…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 282 м² Количество этажей 2
€ 933,863
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 214 м² Количество этажей 2
€ 656,298
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 715,962
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат 315 м² Количество этажей 2
€ 752,279
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат 315 м² Количество этажей 2
€ 778,219
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 440,991
Собственный дом с возможностью роста в востребованном, но доступном месте на севере острова …
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 739,308
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 700,397
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 531,783
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 699,100
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 518,813
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 542 м² Количество этажей 2
€ 1,815,845
Начните владеть идеальной инвестицией с этой роскошной и высококлассной виллой! Эта качестве…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат 266 м² Количество этажей 2
€ 567,782
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 ванных комнат 348 м² Количество этажей 2
€ 834,682
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 685,820
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
10 ванных комнат 1 068 м² Количество этажей 2
€ 2,988,410
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,047,709
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
8 ванных комнат 1 163 м² Количество этажей 2
€ 3,010,206
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Дом 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
1 740 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем на продажу эксклюзивную Виллу, расположенную на острове Нурай, Абу Даби, Объединё…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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