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Квартиры с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
24
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4 объекта найдено
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 45 м²
€ 233,000
Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 49 м²
€ 215,000
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 45 м²
Количество этажей 11
€ 300,000
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
€ 300,100

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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