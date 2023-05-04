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Квартиры с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
24
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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 5
€ 370,412
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 5
€ 813,099
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 45 м²
Количество этажей 11
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Этаж 20
€ 466,448
Квартира 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 151 м²
Этаж 18
€ 452,210
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 13
€ 222,245
Квартира 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 16
€ 412,203
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 20
€ 313,187
Пентхаус 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
€ 9,213,280
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 11/20
€ 710,406
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
€ 300,100

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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