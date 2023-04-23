Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби

Жильё в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
58
59 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 360,100
Комплекс предлагает уникальные и уютные резиденции в окружении прелестных оазисов, сухих дол…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 215,000
Эти два культовых 84-этажных небоскреба расположены на улице Шейха Зайда в Дубае. В комплекс…
Таунхаус 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 333,000
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м²
€ 233,000
Grove Museum Views – это новый элитный жилой комплекс на острове Саадият в Абу-Даби. А…
Студия 1 ванная в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 ванная
Абу-Даби, ОАЭ
1 ванных комнат 44 м² 5 Этаж
€ 219,000
Эта высококачественная меблированная студия в здании D на верхнем этаже с видом на поле для …
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
2 ванных комнат 82 м² 5 Этаж
€ 369,486
Эта превосходная полностью меблированная 1 спальня в здании D на верхнем этаже квартиры с ви…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 ванных комнат 115 м² 5 Этаж
€ 617,000
Эта превосходная квартира с 2 спальнями в здании D на верхнем этаже с полным видом на поле д…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 ванных комнат 123 м² 5 Этаж
€ 811,067
Эта квартира с 2 спальнями и ванными комнатами в Yas Golf Collection Residences, Здание D на…
Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 49 м²
€ 215,000
Знаменитый остров YAS ISLAND, где проходят: ФОРМУЛА 1, концерты, бои ММА, баскетбол МВА. Раз…
Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
45 м² Количество этажей 11
€ 300,000
Откройте для себя культовую жизнь в культурном районе острова Саадият, недалеко от Лувра Абу…
Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 48 м²
€ 316,316
Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат 91 м²
€ 490,703
Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 143 м²
€ 736,055
Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 246 м²
€ 1,720,326
Таунхаус 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 351 м² Количество этажей 2
€ 1,428,612
Golf Gardens - очень популярный комплекс с выдающимися удобствами для отдыха, включая бассей…
Вилла 6 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат 7 ванных комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 186 м² 20 Этаж
€ 466,448
Пляжные башни на данный момент считаются одной из самых больших единиц по размеру в зонах вл…
Таунхаус 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 985,976
Блум это место для собственного! “ Как следует из названия, ваша жизнь будет в BLOOM ” Недви…
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 566 м² Количество этажей 2
€ 1,609,339
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 462,591
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 453,844
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 453,844
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1 Этаж
€ 214,474
Эта потрясающая квартира с одной спальней в Water's Edge, несомненно, является глотком свеже…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 104 м² 12 Этаж
€ 284,204
Эта квартира с 2 в Марина Хайтс имеет отличный город - вид, уникальное расположение, легкий …
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 8 Этаж
€ 193,802
Начните инвестировать в эту разумно спроектированную квартиру с одной спальней на одном из с…
Вилла 5 спален в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 348 м² Количество этажей 3
€ 775,217
Al Reef Villas - это уютное закрытое сообщество с разными стилями. С структурированными пове…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 14 Этаж
€ 187,370
Мосты были созданы, чтобы установить еще один ориентир в Абу-Даби для разумного проживания в…
Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 7 Этаж
€ 193,804
Мосты были созданы, чтобы установить еще один ориентир в Абу-Даби для разумного проживания в…
Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² 23 Этаж
€ 387,568
Башня RAK - это современный дизайн, из которого открывается вид на экстатическую и успокаива…

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти