Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Белгород-Днестровский район
  5. Затока
  6. Дома

Купить дом в Затока, Украина

1 объект найдено
Дом 7 комнатв Затока, Украина
Дом 7 комнат
Затока, Украина
7 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 132,117
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных ко…
Realting.com
Перейти