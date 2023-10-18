ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Украина
Южное
Квартиры
Квартиры в Южное, Украина
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
16 м²
Продам квартиру. Очень уютную и экономную.. Новая сантехника и эл. проводка,wi-fi. Новый див…
€14,471
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
4
82 м²
После ремонта, кондиционер, встроенная кухня, современная облицовка, встроенная кухня, техни…
€61,006
Рекомендовать
Квартира 1 комната с охраняемой территорией
Одесса, Украина
1
42 м²
Жилой комплекс "Тридцать пятая жемчужина". Малоквартирный клубный дом с подземным паркингом.…
€69,991
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
25 м²
Клубный дом Bezalel. Новый современный дом в центре города. Квартира с ремонтом, очень стиль…
€39,725
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
45 м²
17/25
18142 Продам 1-но комнатную квартиру в Жилом комплексе "Атмосфера". …
€61,479
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
34 м²
8/15
17578. Однокомнатная квартира в новом доме на Таирова. Новый крепкий до…
€35,941
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
28 м²
3
Бисквитный переулок, 1-й этаж 3-х этажного крепкого дома, свой палисадник. 28 кв.м. общей п…
€33,104
Рекомендовать
Квартира 1 комната с кондиционером
Одесса, Украина
1
41 м²
Ероремонт, встроенная кухня, техника, мебель, теплые полы, евробрус, кондиционер, гардеробна…
€42,562
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
44 м²
Квартира на Слободке в очень хорошем состоянии. Новая сантехника, современная облицовка. Дек…
€24,591
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
60 м²
4/5
12111 Продам 3-х комнатную квартиру на Черемушках. Общая площадь 60 кв.…
€40,576
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
62 м²
Квартира с современным ремонтом. Просторная кухня-гостинная, спальни. Квартира обустроена вс…
€54,858
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
46 м²
8/15
11071 Продам однокомнатную квартиру в жилом комплексе "Скай Сити" от СК…
€39,725
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL