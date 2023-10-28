Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Украина
  4. Великодолинское
  5. Дуплексы

Дуплексы в Великодолинское, Украина

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
17483 В продаже двухкомнатная квартира в новом малоквартирном доме в ра…
€51,087
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
9758 Предлагаю к продаже 2-х комнатную квартиру на Молдаванке. Жилое с…
€19,678
Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Просторный участок правильной формы с широким фасадом. Идеально под реконструкцию Показы с 1,010,20
€85,145
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 11/11
10109. Продам 1-ю квартиру в ЖК Дерби. Район 4й Ст. Фонтана. Кирпичный…
€56,290
Квартира 2 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 14/16
17247 Продам евро-двушку в Радужном. Удобная планировка: кухня-столовая…
€52,033
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Евроремонт(никто не жил), свободная
€33,585
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Квартира в ЖК " Янтарный". Жилой фонд. Собственная котельня. благоустроенная придомовая терр…
€30,747
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
9662. . . Продается 3-х комнатная квартира на улице Нежинская. Общая пл…
€44,464
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 65 м²
€54,871
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/22
14973 Предлагается в продаже однокомнатная квартира в Аркадии. Квартир…
€62,439
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/11
7516. . . Продам квартиру в кирпичном доме от СК "Стикон". Общая площад…
€48,249
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/9
10252. Продается 3-х комнатная квартира на Таирова. Кирпичный дом, харь…
€52,033
Realting.com
Перейти