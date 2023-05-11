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Жильё в Великодолинское, Украина

13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
€ 22,763
Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
€ 40,974
Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
€ 30,047
Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 118,369
Дом 6 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 6 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 6
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
€ 53,721
Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/8
€ 12,292
Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
€ 10,926
Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
€ 13,658
Дом 8 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 8 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 8
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
€ 100,158
Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
€ 25,495
Дом 5 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 5 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
€ 50,990
Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
€ 22,763
Дом 6 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 6 комнат
Великодолинское, Украина
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
€ 66,469
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