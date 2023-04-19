Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Донецкая область
  4. Мариупольский район
  5. Центральный район

Купить недвижимость в Центральный район, Украина

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 143 м² 7/16 Этаж
€ 410,018
№3166 Предлагаем к продаже шикарную квартиру в жилом комплексе элит кла…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 56 м²
€ 37,357
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 34 м²
€ 20,045
Квартира свободной планировки. Дом сдан. Близкое расположение к морю. Развита инфраструктура района
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 24 м²
€ 17,312
Квартира в ЖК " Золотая Эра". Благоустроенная придомовая территория
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 64 м²
€ 54,669
Авторский ремонт, делалось для себя. Все новые энергосберегающие окна с 2х камерным стекло п…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м²
€ 41,913
Шикарный вид на море. Квартира в новом доме, состяние от строителей, Общая 48 м, свободная …
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 70 м²
€ 71,070
Красивый вид на море из всех комнат и с балкона. Хороший крепкий дом, 2 лифта- грузовой и па…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м²
€ 24,601
Квартира в чистом жилом состоянии
Дом 5 комнатв Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 352 м² 1/3 Этаж
€ 592,249
15904 Продам 3-х этажный дом с дорогим ремонтом возле пляжа "Золотой Бе…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 40 м²
€ 41,913
ЖК Молодежный. Евроремонт, кондиционера, встроенная кухня, техника, шкаф-купе. Закрытый двор
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 20 м² 7/9 Этаж
€ 20,956
17510 Продам однокомнатную квартиру на Педагогический в гостинке. Крепк…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м²
€ 31,890
Кирпичный дом. Высокий бельэтаж. Жилое состояние, МПО, плитка 15х15. Большой зеленый двор! Р…

Параметры недвижимости в Центральный район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти