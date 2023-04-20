Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Теплодар
Купить недвижимость в Теплодар, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
45 м²
€ 27,335
Квартира в жилом состоянии, поменяны стояки, МПО, новая внутренняя столярка. Балкон застекле…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
10/19 Этаж
€ 43,735
12073 Предлагается к продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе …
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
216 м²
€ 291,569
Элитный малоэтажный комплекс в престижном районе тихого центра Одессы возле парка Шевченко, …
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
940 м²
1/3 Этаж
€ 1,640,074
14249 Продам 3-х этажный дом с качественным ремонтом расположенном на …
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
33 м²
1/1 Этаж
€ 22,779
10237 Предлагаю к продаже 2-комнатную квартиру со своим двориком и летн…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
28 м²
€ 15,945
Конечная маршруток! Рядом есть школа и детский сад!
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
50 м²
€ 34,624
Жк Бастма, Тамбур на 4 квартиры с кодовым замком и видеонаблюдением. Панорамные окна с видо…
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
111 м²
€ 95,671
Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
80 м²
€ 47,107
ЖК Маршал-Сити, общей площадью 80,3 м2 (7-й этаж 16-ти этажного дома). Удобная планировка, р…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
68 м²
€ 37,357
Квартира в новом сданном доме. Территория комплекса вся под видеонаблюдением и охраной, вход…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
45 м²
€ 41,002
21Жемчужина. Дом сдан 3 года назад, полностью заселен. Квартира перепланирована в 2-комн. Ка…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
48 м²
€ 61,047
ЖК Мандарин, Канатная-Гагарина пр. Панорамный 24 этаж. Квартира с качественным ремонтом. Окн…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты