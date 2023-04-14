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Купить комнату в Tairove Settlement Council, Украина

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1 объект найдено
Комната 1 комнатав Лиманка, Украина
Комната 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 26 м² 2/2 Этаж
€ 10,858
№6843 Предлагается к продаже комната на ул. Одесская. Есть возможность…

Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина

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