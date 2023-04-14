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  6. Дома

Купить дом в Tairove Settlement Council, Украина

Лиманка
6
198 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 128,484
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 305 м² 1/2 Этаж
€ 180,964
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 127 м² 1/2 Этаж
€ 115,817
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 108,578
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнатв Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат 280 м² 1/1 Этаж
€ 361,022
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 36,193
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 180,059
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Дом 4 комнатыв Таирово, Украина
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат 218 м² 1/2 Этаж
€ 45,241
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Дом 8 комнатв Лиманка, Украина
Дом 8 комнат
Лиманка, Украина
8 Количество комнат 305 м² 1/2 Этаж
€ 271,445
17826 Продам дом площадью 305 кв.м. на участке 10 соток в Сосновом Бер…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 125 м² 1/2 Этаж
€ 113,102
17692 Предлагаю к продаже качественно построенный дом,расположенный на …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 574,559
17356. Предлагается к продаже новый дом, который расположен в 300 метра…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 588,132
17357. Продается дом в стиле современных тенденций в дизайне. Приятные …
Дом 5 комнатв Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 45,241
17349 Предлагаю к продаже дом 2 этажа расположен на участке 2,7 соток. …
Дом 3 комнатыв Таирово, Украина
Дом 3 комнаты
Таирово, Украина
3 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 108,578
17205 В продаже дом в пгт Таирово. Дом свежей постройки с современной п…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 320 м² 1/3 Этаж
€ 208,108
17125 В продаже 3х этажный дом в Червоном Хуторе, размещен на 6 сотках …
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 66 м² 1/2 Этаж
€ 19,816
16963 В продаже дом в новом жилом массиве в Лиманке. Общая площадь 66,2…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 178 м² 1/2 Этаж
€ 171,915
16942 В продаже современный двухэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охр…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 167,391
16943 В продаже двухэтажный дом на 6 сотках в закрытом охраняемом котте…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 161 м² 1/1 Этаж
€ 235,253
16944 В продаже дом на 5 сотках с ремонтом и мебелью в закрытом, охраня…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 230 м² 1/1 Этаж
€ 235,253
16934 В продаже большой одноэтажный дом на 10 сотках в закрытом, охраня…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 156 м² 1/1 Этаж
€ 149,295
16935 В продаже одноэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охраняемом котт…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 266 м² 1/2 Этаж
€ 244,301
16938 В продаже современный двухэтажный дом на 10 сотках в закрытом, ох…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 171,915
16939 В продаже современный двухэтажный дом на 5 сотках с бассейном в з…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 161 м² 1/1 Этаж
€ 162,867
16910. В продаже одноэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охраняемом кот…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 134 м² 1/1 Этаж
€ 153,819
16911 В продаже одноэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охраняемом котт…
Дом 2 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 117 м² 1/1 Этаж
€ 122,150
16912 В продаже одноэтажный дом на 4 сотках в закрытом, охраняемом котт…
Дом 2 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 117 м² 1/1 Этаж
€ 135,723
16913 В продаже одноэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охраняемом котт…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 170 м² 1/1 Этаж
€ 208,108
16813 Продам дом с ремонтом на участке 5 соток. Дом полностью укомплект…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 93 м² 1/1 Этаж
€ 36,193
16707 Предлагаю к продаже дом в Червоном Хуторе. Полная автономия, 15 с…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 66,052
16694 В продаже новый дом в Черноморке-2. Современная постройка из каче…

Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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