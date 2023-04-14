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Купить коттедж в Tairove Settlement Council, Украина

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Коттедж 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат 74 м²
€ 57,004
"Светлый Совиньон"это готовые домовладения с полным пакетом документов. С гос. актом на свою…

Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина

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