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Купить квартиру в Tairove Settlement Council, Украина

Лиманка
45
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170 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 27 м² 1/4 Этаж
€ 13,572
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 36 м² 4/7 Этаж
€ 27,145
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
Квартира 3 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 79 м² 5/7 Этаж
€ 47,955
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 64 м² 9/16 Этаж
€ 57,004
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 43 м² 10/16 Этаж
€ 36,193
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 65 м² 7/17 Этаж
€ 49,765
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
Квартира 2 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 47 м² 4/7 Этаж
€ 38,002
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 37 м² 8/13 Этаж
€ 29,859
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 47 м² 2/16 Этаж
€ 41,622
17848 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова. Квартира состоит из сп…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 36,193
17744. Продается однокомнатная квартира в новом малоквартирном доме в Ч…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 55 м² 5/6 Этаж
€ 57,004
17721. Продам двухкомнатную квартиру в кирпичном доме, жилой комплекс П…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 43 м² 4/6 Этаж
€ 41,622
17720. Продам квартиру в доме из красного кирпича в Совиньоне. Общая п…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 28 м² 2/4 Этаж
€ 15,834
17678 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру. Студия с ремонтом, …
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 36 м² 3/10 Этаж
€ 29,407
17624 Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Сдел…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 32 м² 4/17 Этаж
€ 32,573
17328 В продаже 1-комнатная квартира в Радужном. В квартире выполнен ре…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 60 м² 4/16 Этаж
€ 47,955
17280 Продам 2-комнатную квартиру на Таирова. Крепкий новый дом. Кварти…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 48 м² 14/16 Этаж
€ 49,765
17247 Продам евро-двушку в Радужном. Удобная планировка: кухня-столовая…
Квартира 3 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 79 м² 7/7 Этаж
€ 47,051
17147. В продаже 3-комнатная квартира в новом доме на Таирово. Правильн…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 40 м² 7/7 Этаж
€ 23,525
16909. В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Р…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 37 м² 2/5 Этаж
€ 29,859
16916 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в сданном комплексе н…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 65 м² 1/18 Этаж
€ 45,241
16835 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Радужный. Хор…
Квартира 3 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат 80 м² 6/14 Этаж
€ 72,385
Продаётся 3-х комнатная квартира на Таирова. Крепкий новый дом с красив…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 38 м² 3/5 Этаж
€ 31,669
16823 Продам 1-комнатную квартиру с евроремонтом. Квартира со всей необ…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 55 м² 7/16 Этаж
€ 54,289
16739 Продам 2-х комнатную квартиру в Радужном. Просторна квартира 55 …
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 69 м² 2/5 Этаж
€ 84,148
16755 Продаётся 2-комнатная квартира в элитном районе. Общая площадь 69…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 44 м² 4/16 Этаж
€ 38,907
16684 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в новом сданном доме.…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 40 м² 14/16 Этаж
€ 31,669
16641 Однокомнатная квартира в новом доме на Таирова. Светлая, уютная к…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 28 м² 3/4 Этаж
€ 17,192
16534. Продается небольшая квартира в Царском селе. Общая площадь 28 кв…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 40 м² 1/16 Этаж
€ 26,692
16514 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в новом сданном доме.…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 41 м² 15/16 Этаж
€ 36,193
№5300. Продаётся 1-комнатная квартира В Радужном. Общая площадь 41 кв.м…

Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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