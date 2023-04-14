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Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Tairove Settlement Council
Квартиры
Купить квартиру в Tairove Settlement Council, Украина
Лиманка
45
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170 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
27 м²
1/4 Этаж
€ 13,572
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
36 м²
4/7 Этаж
€ 27,145
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
79 м²
5/7 Этаж
€ 47,955
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
64 м²
9/16 Этаж
€ 57,004
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
43 м²
10/16 Этаж
€ 36,193
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
65 м²
7/17 Этаж
€ 49,765
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
47 м²
4/7 Этаж
€ 38,002
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
37 м²
8/13 Этаж
€ 29,859
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
47 м²
2/16 Этаж
€ 41,622
17848 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова. Квартира состоит из сп…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
41 м²
4/5 Этаж
€ 36,193
17744. Продается однокомнатная квартира в новом малоквартирном доме в Ч…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
55 м²
5/6 Этаж
€ 57,004
17721. Продам двухкомнатную квартиру в кирпичном доме, жилой комплекс П…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
43 м²
4/6 Этаж
€ 41,622
17720. Продам квартиру в доме из красного кирпича в Совиньоне. Общая п…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
28 м²
2/4 Этаж
€ 15,834
17678 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру. Студия с ремонтом, …
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
36 м²
3/10 Этаж
€ 29,407
17624 Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Сдел…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
32 м²
4/17 Этаж
€ 32,573
17328 В продаже 1-комнатная квартира в Радужном. В квартире выполнен ре…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
60 м²
4/16 Этаж
€ 47,955
17280 Продам 2-комнатную квартиру на Таирова. Крепкий новый дом. Кварти…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
48 м²
14/16 Этаж
€ 49,765
17247 Продам евро-двушку в Радужном. Удобная планировка: кухня-столовая…
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
79 м²
7/7 Этаж
€ 47,051
17147. В продаже 3-комнатная квартира в новом доме на Таирово. Правильн…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
40 м²
7/7 Этаж
€ 23,525
16909. В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Р…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
37 м²
2/5 Этаж
€ 29,859
16916 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в сданном комплексе н…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
65 м²
1/18 Этаж
€ 45,241
16835 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Радужный. Хор…
Квартира 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат
80 м²
6/14 Этаж
€ 72,385
Продаётся 3-х комнатная квартира на Таирова. Крепкий новый дом с красив…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
38 м²
3/5 Этаж
€ 31,669
16823 Продам 1-комнатную квартиру с евроремонтом. Квартира со всей необ…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
55 м²
7/16 Этаж
€ 54,289
16739 Продам 2-х комнатную квартиру в Радужном. Просторна квартира 55 …
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 84,148
16755 Продаётся 2-комнатная квартира в элитном районе. Общая площадь 69…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
44 м²
4/16 Этаж
€ 38,907
16684 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в новом сданном доме.…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
40 м²
14/16 Этаж
€ 31,669
16641 Однокомнатная квартира в новом доме на Таирова. Светлая, уютная к…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
28 м²
3/4 Этаж
€ 17,192
16534. Продается небольшая квартира в Царском селе. Общая площадь 28 кв…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
40 м²
1/16 Этаж
€ 26,692
16514 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в новом сданном доме.…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
41 м²
15/16 Этаж
€ 36,193
№5300. Продаётся 1-комнатная квартира В Радужном. Общая площадь 41 кв.м…
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Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина
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