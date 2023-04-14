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  5. Tairove Settlement Council

Купить недвижимость в Tairove Settlement Council, Украина

Лиманка
51
368 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 27 м² 1/4 Этаж
€ 13,572
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 36 м² 4/7 Этаж
€ 27,145
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
Квартира 3 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 79 м² 5/7 Этаж
€ 47,955
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 64 м² 9/16 Этаж
€ 57,004
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 128,484
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 305 м² 1/2 Этаж
€ 180,964
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 43 м² 10/16 Этаж
€ 36,193
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 65 м² 7/17 Этаж
€ 49,765
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 127 м² 1/2 Этаж
€ 115,817
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 108,578
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнатв Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат 280 м² 1/1 Этаж
€ 361,022
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 36,193
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Квартира 2 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 47 м² 4/7 Этаж
€ 38,002
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 180,059
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 37 м² 8/13 Этаж
€ 29,859
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
Дом 4 комнатыв Таирово, Украина
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат 218 м² 1/2 Этаж
€ 45,241
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 47 м² 2/16 Этаж
€ 41,622
17848 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова. Квартира состоит из сп…
Дом 8 комнатв Лиманка, Украина
Дом 8 комнат
Лиманка, Украина
8 Количество комнат 305 м² 1/2 Этаж
€ 271,445
17826 Продам дом площадью 305 кв.м. на участке 10 соток в Сосновом Бер…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 36,193
17744. Продается однокомнатная квартира в новом малоквартирном доме в Ч…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 55 м² 5/6 Этаж
€ 57,004
17721. Продам двухкомнатную квартиру в кирпичном доме, жилой комплекс П…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 43 м² 4/6 Этаж
€ 41,622
17720. Продам квартиру в доме из красного кирпича в Совиньоне. Общая п…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 125 м² 1/2 Этаж
€ 113,102
17692 Предлагаю к продаже качественно построенный дом,расположенный на …
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 28 м² 2/4 Этаж
€ 15,834
17678 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру. Студия с ремонтом, …
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 36 м² 3/10 Этаж
€ 29,407
17624 Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Сдел…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 574,559
17356. Предлагается к продаже новый дом, который расположен в 300 метра…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 588,132
17357. Продается дом в стиле современных тенденций в дизайне. Приятные …
Дом 5 комнатв Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 45,241
17349 Предлагаю к продаже дом 2 этажа расположен на участке 2,7 соток. …
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 32 м² 4/17 Этаж
€ 32,573
17328 В продаже 1-комнатная квартира в Радужном. В квартире выполнен ре…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 60 м² 4/16 Этаж
€ 47,955
17280 Продам 2-комнатную квартиру на Таирова. Крепкий новый дом. Кварти…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 48 м² 14/16 Этаж
€ 49,765
17247 Продам евро-двушку в Радужном. Удобная планировка: кухня-столовая…

Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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