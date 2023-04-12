Купить недвижимость с бассейном в Украине

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Дом 6 комнат
Донецкая область, Украина
6 Количество комнат
300 м²
€ 503,831
2 дома на участке - основной 300 кв.м. и гостевой 150кв.м. 2019 года постройки. Функциональн…
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3 Количество комнат
120 м²
€ 24,734
Дом после капитального ремонта, бассейн, каминный зал 24 м
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
340 м²
€ 412,226
Дом построен из немецкого газо-бетона YTONG толщиной стен 400мм. Фасад облицован клинкерным …
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
50 м²
€ 100,766
ЖК Гринвуд. Спальня, комфортная кухня-студия, санузел совмещен, гардеробная. Дизайнерский р…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
84 м²
€ 137,409
Ясной Поляне-2, удачная правильная планировка, окна на юг и на восток ( морская сторона). Во…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
300 м²
€ 183,211
Современный просторный дом - 2 этажа (1эт-кухня, гостевая, спальня, санузел, холл 2эт-две сп…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
460 м²
€ 778,648
Новый дом 460 м.кв. Построен из красного кирпича, 4 спальни, 3 санузла, действующий камин, б…
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
450 м²
€ 247,335
Красивый, добротный дом на великолепном участке 10 соток - ели, сосны, декоративные насажден…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
290 м²
€ 256,496
Новый дом, общая - 292 м.кв., 2 этажа, 3 спальни, 2 санузла, большая терраса с видом на море…
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
1 103 м²
€ 1,099,268
Дом под отделку с (прямым!) видом на море - "капитанский мостик", на 15 сотках в рекреационн…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
270 м²
€ 595,437
Коттедж на территории яхт-клуба. Сделан капитальный ремонт, бассейн с морской (!!) водой, пр…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
184 м²
€ 219,854
Совиньон-2. Дом новой постройки в под чистовую внутреннюю отделку. Отличное качество строит…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
585 м²
€ 732,846
Просторный дом в трёх уровнях в уютном месте, спроектирован по эскизам двух известных дизайн…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
620 м²
€ 1,282,480
13, 5 соток земли, ландшафтный дизайн, домик для охраны, 2 бассейна, цоколь - бильярдная, хо…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
500 м²
€ 1,557,297
Закрытый кооператив, круглосуточная охрана. Мраморные колонны, травертин, авторский дизайн, …
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
200 м²
€ 384,744
Дом на берегу моря, 1-я линия, свой выход к морю, гараж для катера , сауна , бассейн
Дом 9 комнат
Одесса, Украина
9 Количество комнат
500 м²
€ 137,409
На участке расположено два дома 400кв метров и 100 кв метров. Все коммуникации в домах есть.…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
348 м²
€ 549,634
Дом расположен на 10 сотках земли с пристройкой гостевого домика . Имеется: 2 гаража, охотни…
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
600 м²
€ 549,634
СПС 2010 г., ГА 2007 г комфортный просторный дом в Совиньоне-2, стильный интерьер, интере…
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
550 м²
€ 1,099,268
Шикарный современный особняк в уютном районе. 4 спальни, 5 гардеробных, 3 санузла, бассейн, …
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
120 м²
€ 201,533
Небольшой, современный домик в прекрасном месте, правильно спланирован: студия-кухня + 3 спа…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
476 м²
€ 549,634
1-я Фонатнка. Дом современной постройки из дорогих материалов. На 1 этаже зал с камином, гар…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
502 м²
€ 247,335
Ультрасовременный дом возле моря среди современной элитной постройки, эксклюзивный авторский…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
80 м²
€ 137,409
Парковая зона, обжитой дом с развитой инфраструктурой, охраной, бассейном. СПС. Красивая ква…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
66 м²
€ 80,521
Двухкомнатная квартира в ЖК "Корона Аркадии" . Небольшая квартира в замечательном районе гор…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
95 м²
€ 155,730
Стильная, современная квартира в ЖК "Белый парус". 2 спальни и кухня-столовая. Дорогой ремон…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
€ 91,606
Отличный двор. Малоквартирный дом. Чистая парадная на коде. Встроенная итальянская кухня, н…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
500 м²
€ 1,190,874
Дом в стиле ХАЙТЕК, 15 соток. На 1 этаже: кухня-студия, гостиная, санузел, выход к бассейну.…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
295 м²
€ 261,076
Дом новой постройки 2015г. Дорогой, качественный ремонт, 3 санузла, бассейн, баня, двор выло…
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
300 м²
€ 183,211
Стильный молодежный дом. 300 кв.м. свободной планировки, по факту 345 м. , 4 уровня, 3 этажа…
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