Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Херсонская область
Херсонский городской совет
Суворовский район
Жильё в Суворовский район, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
40 м²
23/24 Этаж
€ 54,071
12196 Продам 1-но комнатную квартиру в жилом комплексе "Sky City" на В…
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
73 м²
€ 49,565
Квартира в кирпичном доме с ремонтом. На кухне встроенная мебель, В шаговой доступности вс…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
90 м²
2/7 Этаж
€ 94,624
№863. Предлагаем к продаже 3-х комнатную квартиру в новом доме из красн…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
75 м²
€ 60,379
ЖК Острова.Квартира с современным ремонтом. Деревянные межкомнатные двери. Кондиционер. Тепл…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 32,893
ЖК МАршал-Сити, Ул.Жукова-Эпицентр. Сданный дом, активно заселяется. Красивая, светлая, юго-…
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 49,565
12259 Продам 4-х комнатную квартиру на Молдаванке. Общая площадь 100 кв…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
51 м²
€ 69,391
Современная дизайнерская квартира, 2 комнаты, с/у раздельно, гардеробная. Фишка - вид на мор…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
31 м²
2/2 Этаж
€ 14,870
14428 Продам квартиру на Молдованке. Общая площадь 31 кв.м. Квартира в …
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
115 м²
1/3 Этаж
€ 53,170
№4616 Предлагается к продаже дом у моря в Совиньоне. Общая площадь 115…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
44 м²
€ 30,640
ЖК СКАЙ СИТИ. Никаких застроек перед окнами в будущем. Сдача 3 квартал 2020г
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
303 м²
11/11 Этаж
€ 820,078
№3165 Предлагаем к к продаже шикарный вариант в клубном доме "Наследие …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
60 м²
20/22 Этаж
€ 44,158
14303... В продаже 1-комнатная квартира жилом комплексе "Аквамарин" на …
Параметры недвижимости в Суворовский район, Украина
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты