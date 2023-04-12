Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в Украине

в Киевская область
10
в Черноморск
2
в Новодолинский сельский совет
6
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 25 м²
€ 18,321
1-комн квартира на Молдаванке, ул.Цветаева! Высота потолков 2.90м. Квартира односторонняя. В…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 67 м²
€ 50,383
Комнаты раздельные. Выполнен капремонт . Квартира очень тёплая и светлая. Прекрасный район, …
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 81 м² 13/16 Этаж
€ 68,704
№6423. Продам квартиру в новом жилом комплексе на Таирова. Общая площад…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 49 м²
€ 58,353
43 Жемчужина. Авторский ремонт, на полу паркет,стены светло серые, кухня бело розовая (Итали…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 43,046
10258 Продается 3-х комнатная квартира на ул. Базарная. Общая площадь 5…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 105 м²
€ 274,817
Кухня гостиная 27 кв.м, 2 спальни и 2 гардеробные, санузел с душевой кабиной, ванной. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 76 м²
€ 40,307
Жилое состояние, балкон увеличен, современная облицовка в с/у,
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 80 м² 4/4 Этаж
€ 63,208
№182. . . . Продам 3-х комнатную квартиру на ул. Ольгиевская. Площадь к…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 36 м² 5/17 Этаж
€ 32,062
10409. . . Продаю 1-комнатную квартиру в новом доме на Таирова. Общая п…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 33 м² 9/26 Этаж
€ 35,177
11100 В продаже 1 комнатная квартира в доме бизнес класса ЖК "Родос" Ар…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м² 23/25 Этаж
€ 73,048
12660 Квартира в жилом квартале Kadorr City на ул. Краснова. Ремонт от …
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 43 м² 11/25 Этаж
€ 72,369
10396 . . . В продаже стильная, светлая и очень просторная 1-комнатная …

Параметры недвижимости в Украине

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти