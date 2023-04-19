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Купить недвижимость с видом на горы в Симферопольский городской совет, Украина

Симферополь
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Симферополь, Украина
Дом 3 спальни
Симферополь, Украина
5 Количество комнат 3 ванных комнат 439 м² Количество этажей 2
€ 1,275,613
Предлагается изысканный загородный дом в стиле «Hi-tech» в 5-ти минутах от Симфе…

Параметры недвижимости в Симферопольский городской совет, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
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