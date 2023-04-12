Купить недвижимость с видом на море в Украине

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Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
67 м²
€ 54,047
Студия и спальня в сданном Жилом Комплексе "ЖК Гагаринский. Отличная планировка, возможность…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
68 м²
€ 45,803
15 Жемчужина. Квартира светлая и уютная с качественным ремонтом из дорогих материалов, ориги…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
202 м²
€ 329,781
3-х спальный пентхаус с видом на море. 1-й уровень - холл 100 м с балконом и лоджией (вид на…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 66,872
44-Жемчужина на Каманина, Аркадия. Квартира .расположена на 6м этаже 25этажного дома. Ообщая…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 34,810
ЖК Элегия Парк. Проектом предусмотрены подъезды к комплексу со стороны пер. Курортного и ул.…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
26 м²
€ 36,642
Выполнен ремонт из качественных материалов в теплых тонах. Полная комплектация мебелью и тех…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
26 м²
€ 36,642
Выполнен ремонт из качественных материалов в теплых тонах. Полная комплектация мебелью и тех…
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2 Количество комнат
51 м²
€ 91,606
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2 Количество комнат
51 м²
€ 91,606
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
€ 34,535
ОМЕГА ,(МегаДом) ВИД НА МОРЕ, 11 эт Дом сдан, ключи имеются. План квартиры старый на фото, п…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
44 м²
€ 40,307
вид на море, панорамное остекление, высота потолков 3м, гардероб,, бытовая техника. Охрана, …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
50 м²
€ 65,956
ЖК 36 жемчужина. Квартира студия с авторским ремонтом.Верхний этаж. Прекрасный вид на море!
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
168 м²
€ 274,817
Греческая 1-а / Канатная, "Гефест", кв. 149. Общая - 168 кв.м., (11-й эт./12). Состояние от…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
106 м²
€ 113,591
3х комнатная квартира с оптимальнои? площадью 106кв.метров. Три раздельные спальни и кухня с…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
64 м²
€ 38,474
Квартира в новом сданном доме. Квартира с правильной планировкой, большой просторной кухней …
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
110 м²
€ 84,277
Элитный жилой комплекс "Зеленый Мыс". Квартира 2-х уровневая, под чистовую отделку, 2 санузл…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 46,719
43 Жемчужина. Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель. Боковой вид на море
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 66,872
Апельсин, Восточная сторона, ВИД НА МОРЕ, к которому 15 минут ходьбы! Продаётся С МЕБЕЛЬЮ И…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
47 м²
€ 52,673
ЖК Орион. Ск Будова. Дом сдан!! Евроремонт(авторский дизайн), квартира укомплектована дорого…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
€ 87,025
44 Жемчужина! Свежий авторский ремонт, прекрасный вид на море!
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
72 м²
€ 77,865
ЖК Милос, свободная планировка. Вид на море!
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 66,872
Стильная 1-ая квартира с качественным ремонтом, укомплектована мебелью и техникой в ??ЖК 31 …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 61,834
ж/к 36 Жемчужина в Аркадии. Квартира студия-трансформер. С большой террасы отркрывается кр…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 36,642
ЖК "Четвертая Жемчужина", в доме полная автономия, МПО, встроенная кухня, кондиционер. Закры…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 39,390
Современная квартира в Жемчужном квартале с ремонтом. Расположена на 16 этаже. Площадь - 42 …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 61,834
ж/к 36 Жемчужина в Аркадии. Квартира студия-трансформер. С большой террасы отркрывается кр…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
48 м²
€ 50,841
Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель. Вид на море
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
141 м²
€ 151,149
Квартира с большой площадью, полукруглая, очень светлая,4х комнатная в ЖК Гранд Парк (3х сто…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
44 м²
€ 47,635
15 Жемчужина. Квартира светлая и уютная с качественным ремонтом из дорогих материалов, ориги…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
63 м²
€ 80,613
ЖК Гагаринский. Трехкомнатная квартира и кухня -гостиная с красивым ремонтом. В каждой комн…
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