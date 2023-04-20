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Купить дом в Раздельнянский район, Украина

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Степовое, Украина
Дом 2 комнаты
Степовое, Украина
2 Количество комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 10,957
№2747. Продам дом в селе Степовое. Общая площадь 58 кв.м. Жилое состоя…

Параметры недвижимости в Раздельнянский район, Украина

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с бассейном
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