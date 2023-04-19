Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Измаильский район
Ренийская городская община
Рени
Купить недвижимость в Рени, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
1/3 Этаж
€ 35,991
№1569 Предлагаем к продаже 2-х комнатную квартиру на ул. Екатерининская…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
70 м²
€ 59,225
ЖК "БАСМА". После капремонта, всстроенная кухня, техника, мебель. Территория закрыта и огор…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
€ 54,669
Дом 2005 года постройки ремонт выполнен из качественных материалов , есть вся необходимая те…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
30 м²
3/22 Этаж
€ 43,735
9142 . . . Продается квартира в Аркадии. Уютная и светлая. Выполнен ка…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
107 м²
€ 86,559
Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель, кондиционер, шкаф-купе
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
35 м²
€ 29,157
Остаётся вся техника и мебель. До Привоза 5 минут. Самое сердце Одессы. Тихий двор. Хорошая …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
40 м²
€ 35,991
Квартира в новом сданном доме. В квартире выполнен ремонт. Встроенная мебель, санузел облицо…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
62 м²
€ 29,612
Квартира с раздельными комнатами. Балкон застеклен. В шаговой доступности школа. детский сад…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
59 м²
2/2 Этаж
€ 45,558
№4951. . . Продам 3 комнатную квартиру на Молдаванке, а именно на ул. …
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
81 м²
10/11 Этаж
€ 71,070
10584 Продается 2-х комнатная квартира на Тополевой. Просторная, светла…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
28 м²
€ 24,146
Расположена квартира на 3-м этаже 10 эт. дома ОСМД.Планировка отличная, из комнаты выход на …
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
45 м²
€ 30,979
Квартира с ремонтом. Натяжные потолки, пластиковые окна, санузел совмещен! Отопление - АГВ.…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты